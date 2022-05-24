Тимо Глок: возможно, мы станем свидетелями битвы трёх команд в Монако
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Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок поделился мыслями о прогрессе «Мерседеса», которого достигла немецкая команда в последнее время.
«Поскольку авто «Мерседеса» теперь справляются с медленными поворотами, возможно, мы станем свидетелями битвы трёх команд в Монако. Что касается битвы за титул, то шансы есть у Джорджа Расселла», — приводит слова Глока Sky Sports.
В Кубке конструкторов «Мерседес» в настоящее время занимает третье место, имея в активе 120 очков после шести этапов. Лидирует в рейтинге команда «Ред Булл», на счету которой 195 очков.
В личном зачёте пилотов Джордж Расселл с 74 очками занимает четвёртое место. Льюис Хэмилтон с 46 баллами занимает шестую позицию.
Льюис Хэмилтон совершил прыжок с парашютом:
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