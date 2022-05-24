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Названа причина отказа двигателя Шарля Леклера на Гран-при Испании

Названа причина отказа двигателя Шарля Леклера на Гран-при Испании
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Отказ мотора на болиде пилота «Феррари» Шарля Леклера произошёл из-за аномального перегрева мотор-генератора MGU-H. Об этом информирует Formu1a.uno.

После этого силовая установка переключилась в защитный режим, что сделало возможным избежать повреждения двигателя внутреннего сгорания и модуля MGU-K.

Ранее в «Феррари» рассказали, что проблемы с мотором Леклера на Гран-при Испании не связаны с браком каких-либо элементов силовой установки, что свидетельствует в пользу того, что проблемы возникли из-за неправильной установки или эксплуатации двигателя.

После этапа в Барселоне Леклер потерял первое место в общем зачёте пилотов. Лидером стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в активе которого сейчас 110 очков. На счету Шарля 104 балла.

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