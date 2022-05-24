Джордж Расселл: неправильно привлекать молодых пилотов к участию в тренировках Формулы-1

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказал мнение, что правило, обязывающее команды предоставлять возможность молодым гонщикам участвовать в двух тренировках в течение сезона, мало полезно самим пилотам.



«Я думаю, это несколько нелогично. Неправильно привлекать молодых пилотов к участию в первой свободной практике. Едва ли это является хорошей идеей. Мне не кажется, что они смогут продемонстрировать свой потенциал перед всем миром за 60 минут — за 10 кругов на машине, которую они не так хорошо знают. Это просто колоссальное давление. Но такова игра на данный момент», — приводит слова Расселла издание PlanetF1.



Ранее бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок высказал мнение, что Расселл сможет побороться за титул в нынешнем сезоне Формулы-1.

Новость по теме Тимо Глок: возможно, мы станем свидетелями битвы трёх команд в Монако