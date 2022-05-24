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Расселл рассказал, через сколько Гран-при «Мерседес» навяжет борьбу «Ред Булл» и «Феррари»

Расселл рассказал, через сколько Гран-при «Мерседес» навяжет борьбу «Ред Булл» и «Феррари»
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мыслями относительно того, когда его команда сможет навязать борьбу лидерам нынешнего сезона Формулы-1.

«Я считаю, что «Мерседес» — лучшая команда, и если кто-то и может решить имеющиеся проблемы, то только мы сами. Я видел, как наш гоночный коллектив сплачивался в трудные моменты, а то, что мы смогли найти решение возникших сложностей, уже само по себе является достижением. Теперь я действительно верю, что мы можем наконец начать повышать производительность этой машины.

Полагаю, ещё пройдут три-четыре гонки, прежде чем мы будем соревноваться на том же уровне, что и лидеры («Ред Булл» и «Феррари»). Но уже сейчас ситуация определённо стала лучше», — приводит слова Расселла F1i.

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