«Теперь Ферстаппен в долгу перед Пересом». Мартин Брандл — о командной тактике «Ред Булл»

Экс-пилот Формулы-1 Мартин Брандл поделился мыслями о целесообразности использования командной тактики «Ред Булл» на Гран-при Испании.

«Перес заехал в боксы на 37-м круге за свежим «медиумом», а Ферстаппен сделал то же самое через шесть кругов, что, конечно, приближается к 10 процентам дистанции гонки, хотя я не совсем уверен, что это «другая стратегия», как сообщили Серхио.

Перес согласился на это, дав понять, что не считает приказ справедливым, и, надо признать, у него была веская причина на такое мнение. Это была шестая гонка сезона из 22. Команда в любом случае шла к дублю, если б не возникло никаких помех в виде машины безопасности или чего-то подобного. Перес лидировал, и на этом этапе вполне можно было дать ему победить.

Хотя это и выставляет и команду, и пилота в невыгодном свете, я бы на месте «Ред Булл» поступил бы так же. Скорость Леклера была впечатляющей, и можно поспорить, что на протяжении всего сезона Ферстаппен будет более стабильно сражаться с ним. Как мы видели в прошлогоднем чемпионате, разница в семь очков между первым и вторым местом может быть критической.



Конечно, я не читал их контракты, но нисколько бы не удивился, если бы в их соглашениях был пункт, предусматривающий возможность обмена позициями. Теперь Макс у него в долгу», — написал Брандл в своей колонке для Sky Sports.