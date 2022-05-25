«Теперь Ферстаппен в долгу перед Пересом». Мартин Брандл — о командной тактике «Ред Булл»

Экс-пилот Формулы-1 Мартин Брандл поделился мыслями о целесообразности использования командной тактики «Ред Булл» на Гран-при Испании.
«Перес заехал в боксы на 37-м круге за свежим «медиумом», а Ферстаппен сделал то же самое через шесть кругов, что, конечно, приближается к 10 процентам дистанции гонки, хотя я не совсем уверен, что это «другая стратегия», как сообщили Серхио.
Перес согласился на это, дав понять, что не считает приказ справедливым, и, надо признать, у него была веская причина на такое мнение. Это была шестая гонка сезона из 22. Команда в любом случае шла к дублю, если б не возникло никаких помех в виде машины безопасности или чего-то подобного. Перес лидировал, и на этом этапе вполне можно было дать ему победить.
Хотя это и выставляет и команду, и пилота в невыгодном свете, я бы на месте «Ред Булл» поступил бы так же. Скорость Леклера была впечатляющей, и можно поспорить, что на протяжении всего сезона Ферстаппен будет более стабильно сражаться с ним. Как мы видели в прошлогоднем чемпионате, разница в семь очков между первым и вторым местом может быть критической.
Конечно, я не читал их контракты, но нисколько бы не удивился, если бы в их соглашениях был пункт, предусматривающий возможность обмена позициями. Теперь Макс у него в долгу», — написал Брандл в своей колонке для Sky Sports.
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