Даниил Квят разбил очки главе Формулы-1 во время благотворительного футбольного матча

Российский гонщик Даниил Квят разбил очки президенту Формулы-1 Стефано Доменикали. Это произошло во время традиционного благотворительного футбольного матча, в котором встречались команда «звёзд» и команда пилотов Формулы-1.

Россиянин в одном из эпизодов вышел один на один с защищавшим ворота соперника Доменикали, который в падении выбил мяч, но получил удар ногой в лицо.

Сам матч проходил на стадионе «Луи II» в Монако в преддверии очередного этапа Гран-при.

Команда «звёзд»:

Принц Альберт второй, Пьер Казираги, Луи Дукре, Марко Симон, Флавио Ром, Жереми Менещ, Жером Ротен, Сонни Андерсон, Людовик Жюли, Жулиано Раззоли, Хосе Кобос, Грег Кампи, Тьерри Невилл, Том Кристенсен, Нико Росберг, Франческо Тотти, Жюр Косир, Жером д'Амброзио, Даниил Квят, Макс Бьягги, Петер Филл, Уильям Галлас, Доминик Париж, Петер Рангалдье, Эзио Жаньола, Лорис Капиросси, Валентин Ленард, Эцио Греджио.

Тренеры: Клаудио Раньери, Дидье Дешам.



Команда пилотов Формулы-1:

Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель, Фелипе Масса, Джанкарло Физикелла, Пьер Гасли, Эстебан Окон, Даниэль Риккардо, Серхио Перес, Кими Райкконен, Карлос Сайнс, Нико Хюлькенберг, Макс Ферстаппен, Валтерри Боттас, Стоффель Вандорн, Шарль Леклер, Роберт Кубица, Лэнс Стролл, Джордж Расселл, Кевин Магнуссен, Кристиан Гедина, Мика Хаккинен, Мик Шумахер.

Тренер: Оскар Дамиани.