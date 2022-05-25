В «Ред Булл» признали, что допустили ошибку с температурой топлива на ГП Испании

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко признал, что команда допустила ошибку с разрешённой температурой топлива на Гран-при Испании.

«Мы упустили из виду, что температура изменилась. Но мы вовремя заметили это и дали двигателю поработать, чтобы прогреть бензин», — приводит слова Марко GPFans.

«Ред Булл» долго запускал двигатели на машинах Макса Ферстаппена и Серхио Переса, прежде чем им разрешили покинуть гараж незадолго до закрытия пит-лейна.

Ранее руководитель «Феррари» выразил мнение, что австрийская команда нарушила правила. Согласно регламенту, топливо должно соответствовать температуре в момент, «когда машина используется». По мнению «Феррари», когда болид находится в боксах, то он также используется, так что если в этот момент топливо было слишком холодным, то это являлось нарушением.