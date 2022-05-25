Леклер и Сайнс озвучили мультфильм Disney «Базз Лайтер»
Поделиться
Пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс приняли участие в озвучке мультфильма Disney «Базз Лайтер».
Оба озвучили одного и того же персонажа в эпизодической роли, но Леклер не говорит по-французски. Он озвучил итальянскую версию, а Сайнс — испанскую. Персонаж, которого они играют, не разглашается и станет известен только после выхода фильма Disney Pixar 15 июня в Италии и 17 июня в Испании.
Видео доступно на YouTube-канале Disney IT.
На прошедшем Гран-при Испании Карлос Сайнс занял четвёртое место. Выигравший квалификацию и лидировавший на протяжении первой части гонки Леклер был вынужден сойти из-за проблем с мотором. Победу в итоге одержал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который благодаря этому возглавил зачёт пилотов.
Комментарии
- 25 мая 2022
-
15:52
-
14:38
-
13:49
-
12:45
-
11:23
-
10:49
-
09:37
-
01:06
-
00:19
- 24 мая 2022
-
23:25
-
22:44
-
21:34
-
20:40
-
19:14
-
18:08
-
17:42
-
16:34
-
15:53
-
14:47
-
13:47
-
12:34
-
10:58
-
09:36
-
00:59
-
00:48
- 23 мая 2022
-
23:54
-
23:42
-
22:32
-
22:28
-
21:48
-
20:45
-
20:43
-
20:37
-
19:47
-
18:51
Партнерский контент