Леклер и Сайнс озвучили мультфильм Disney «Базз Лайтер»

Пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс приняли участие в озвучке мультфильма Disney «Базз Лайтер».

Оба озвучили одного и того же персонажа в эпизодической роли, но Леклер не говорит по-французски. Он озвучил итальянскую версию, а Сайнс — испанскую. Персонаж, которого они играют, не разглашается и станет известен только после выхода фильма Disney Pixar 15 июня в Италии и 17 июня в Испании.

Видео доступно на YouTube-канале Disney IT.

На прошедшем Гран-при Испании Карлос Сайнс занял четвёртое место. Выигравший квалификацию и лидировавший на протяжении первой части гонки Леклер был вынужден сойти из-за проблем с мотором. Победу в итоге одержал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который благодаря этому возглавил зачёт пилотов.