«ВКонтакте» станет главным информационным партнёром чемпионата России по ралли

Социальная сеть «Вконтакте» объявила о своём партнёрстве с AutoSportMediaGroup — официальным промоутером чемпионата России по ралли.
На платформе VK Видео пройдут эксклюзивные прямые трансляции гонок, пользователям будет доступен уникальный контент: лучшие моменты этапов, интервью с пилотами, разбор гонок от экспертов и многое другое. На всех автомобилях, участвующих в чемпионате, появится брендинг социальной сети, а на третьем этапе чемпионата России по ралли «Псков» появится спецучасток «ВКонтакте».
Партнёрство соцсети и чемпионата России продлится весь раллийный сезон-2022. Пользователи смогут поучаствовать в конкурсах, викторинах и других активностях для зрителей, выиграть призы от «ВКонтакте» и промоутера чемпионата. За календарём серии и всеми новостями можно следить в официальной группе ASMG «ВКонтакте».
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