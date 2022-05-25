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В «Феррари» ответили, готовы ли вслед за «Ред Булл» применить командную тактику

В «Феррари» ответили, готовы ли вслед за «Ред Булл» применить командную тактику
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Гоночный директор команды «Феррари» Лоран Мекис заявил, что итальянский коллектив не собирается в ближайшее время прибегать к командной тактике.

«Нет, я думаю, пока слишком рано для командной тактики. Если бы вы посмотрели на разницу в очках в начале прошлого сезона, сказали бы то же самое. В конце концов всё меняется. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы Карлос смог адаптироваться и чувствовал себя комфортнее. В прошлом году он показывал отличные результаты, так что мы уверены, что в ближайшее время он сможет прибавить. Позади только шесть гонок, так что мы далеки от того, чтобы задумываться о том, о чём вы говорите. Если это будет обсуждаться, то гораздо позже», — приводит слова Лорана Мекиса Speedweek.

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