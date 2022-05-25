Леклер поддержал Сайнса в вопросе борьбы с дельфинированием

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поддержал мысль своего напарника Карлоса Сайнса о том, что Формуле-1 стоит обратить внимание на дельфинирование машин с точки зрения здоровья пилотов.
«Думаю, многое зависит от пилотов, потому что есть ощущение, что Карлос чуть более чувствителен к дельфинированию в сравнении со мной. Я согласен, что такого не должно происходить с этими машинами. Мы смогли немного исправить положение, но есть некоторые команды, которые продолжают сражаться с этим в гораздо большей степени, чем мы. Если посмотреть на записи бортовых камер, то некоторые машины страдают от этого больше, чем другие. В начале года мы определённо сильно страдали от этого. Сейчас ситуация стала лучше, но это то, на что мы должны обратить внимание», — приводит слова Шарля Леклера GPFans.
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