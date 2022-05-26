Хорнер: Перес не принял статус второго номера в «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что Серхио Перес не принял статус гонщика номер два в команде, несмотря на то, что согласился на просьбу команды не бороться с Максом Ферстаппеном во время Гран-при Испании.

«Перес не принял статус второго номера в команде. Быть напарником Макса Ферстаппена по команде — это нелегко для любого гонщика, но я думаю, что у Чеко достаточно зрелости, чтобы справиться с этим на таком этапе карьеры и с тем опытом, который у него есть. Он наконец-то сел в конкурентоспособную машину и хочет извлечь из этого максимальную пользу. Он знает, что получит то же оборудование, но я думаю, что он реалистичен в своих ожиданиях. И он очень командный игрок.

Динамика между ними очень хорошая. Я думаю, что на второй год работы в команде Чеко уже полностью освоился в команде, и, конечно, после обновлений он стал гораздо ближе к темпу Ферстаппена», — приводит слова Хорнера Racingnews365.