Сидоркова: в последнее время я получаю слишком много ненависти просто за то, что я русская

Российская гонщица Ирина Сидоркова, которая в этом сезоне выступит в Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ), рассказала о том, что столкнулась с ненавистью на национальной почве.
«То, что я выбыла из W Series в этом году, стало очень неожиданным. Я готовилась к сезону и была готова бороться за самые высокие места. Я оказалась вне W Series и столкнулась с ситуацией, когда у меня не было ни бюджета, ни возможности участвовать в гонках. К счастью, я получила поддержку, чтобы продолжить свой сезон на национальном уровне. Сейчас я дебютирую в новой категории. Я профессионально занимаюсь гонками с 6 лет, поэтому мой план на этот сезон — выиграть чемпионат.
К сожалению, в последнее время я получаю слишком много ненависти просто за то, что я русская. Меня это очень расстраивает. С детства родители учили меня, что везде могут быть плохие и хорошие люди, и это никогда не зависит от нации, цвета кожи, возраста, роста, веса и т.п.
Тем не менее, я хочу сказать большое спасибо всем моим поклонникам и людям, которые продолжают поддерживать меня в моей гоночной карьере и по-прежнему верят, что я интересный и хороший человек!», — приводит слова Сидорковой Racers.
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