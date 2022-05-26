Цунода рассказал, кто из пилотов Формулы-1 стал для него ориентиром

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода рассказал, что ориентировался на пилотирование Макса Ферстаппена и Пьера Гасли, когда только пришёл в Формулу-1.

«Когда я жил в Англии, всё было не очень хорошо. Я вставал, играл на Playstation, а потом заказывал что-нибудь поесть. Снова играл на Playstation, а потом снова заказывал что-нибудь поесть. Конечно, у нас были и тренировки, но это был несколько ленивый образ жизни. Потом Франц Тост убедил меня переехать поближе к команде в Италию. Это помогло мне стать лучше во многих вещах.

Я быстро вошёл в Формулу-1 и сразу же стал набирать очки. Я решил, что это всё легко. Потом я попал в аварию, результаты после этого ухудшились. Я смотрел на Макса Ферстаппена и Пьера Гасли, пытался копировать то, что делали они. Пьер мне очень помог — например, он рассказал мне, как тщательно подходит к машине в течение уик-энда. Раньше я всегда старался сразу же проехать идеальный круг. Я изменил это. Алекс Албон — тоже отличный учитель. Сейчас я контролирую ситуацию и знаю, как подходить к гонке и всему уик-энду», — приводит слова Цуноды GrandPX.news.