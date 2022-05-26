Марко: ни одна из ведущих команд не укладывается в лимит бюджета 2022 года
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о том, что ни одна из ведущих команд Формулы-1 на данный момент не укладывается в лимит бюджета на сезон-2022.
«Ни одна из трёх ведущих команд в настоящее время не укладывается в лимит бюджета. Транспортные расходы в некоторых случаях выросли на 60 процентов, как и стоимость материалов, причём в огромной степени.Такова реальность.
Уже ведутся разговоры о некоторой корректировке в связи с инфляцией. Сначала пандемия, потом политические проблемы — это события, которые нельзя было предвидеть, и такие темпы инфляции и роста цен тоже не являются нормальными. Когда всё нормализуется, мы снова сможем действовать в рамках бюджетного лимита», — приводит слова Марко GrandPX.news.
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