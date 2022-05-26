Леклер — перед ГП Монако: я люблю городские трассы — мне нравится заигрывать с риском

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Монако, который состоится в ближайшие выходные.

«Я люблю городские трассы — мне нравится заигрывать с риском. На таких трассах, как в Монако, у тебя нет места для ошибки. Ты действительно чувствуешь адреналин. В прошлом году я сильно рисковал, чтобы занять поул-позицию, поскольку знал, что мне понадобится чудо, чтобы оказаться в первом ряду — и в итоге попал в стену.

В этот раз я не буду так рисковать, потому что понимаю, что очки очень важны для чемпионата. Но я не собираюсь полностью менять свой подход и буду придерживаться своих традиций.

Всё, чего я хочу, — это выиграть титул с «Феррари». Неважно, в борьбе с кем — будет ли это Ферстаппен, Хэмилтон или кто-либо ещё. Я собираюсь вернуть «Феррари» на вершину», — приводит слова Леклера GPFans.