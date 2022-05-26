Пьер Гасли: я был бы счастливее, если бы мог добиться лучших результатов на трассе

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился мыслями по поводу своей карьеры, сравнив её с карьерой гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса.

«Я был бы счастливее, если бы мог добиться лучших результатов на трассе. Но мы работаем над этим, и я также рад тому вызову, который бросает мне «Альфа Таури».

Я думаю, что у Карлоса Сайнса был не такой путь, как у меня. Многие гонщики продолжили карьеру в «Ред Булл» и добились хороших результатов. Карлос перешел в «Рено», затем в «Макларен», а теперь он в «Феррари», и у него блестящая карьера. Я думаю, все зависит от того, какие возможности открываются перед вами. Посмотрим, что произойдет в моем случае», — приводит слова Гасли Nextgen-Auto.