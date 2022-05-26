Пьер Гасли: я был бы счастливее, если бы мог добиться лучших результатов на трассе
Поделиться
Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился мыслями по поводу своей карьеры, сравнив её с карьерой гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса.
«Я был бы счастливее, если бы мог добиться лучших результатов на трассе. Но мы работаем над этим, и я также рад тому вызову, который бросает мне «Альфа Таури».
Я думаю, что у Карлоса Сайнса был не такой путь, как у меня. Многие гонщики продолжили карьеру в «Ред Булл» и добились хороших результатов. Карлос перешел в «Рено», затем в «Макларен», а теперь он в «Феррари», и у него блестящая карьера. Я думаю, все зависит от того, какие возможности открываются перед вами. Посмотрим, что произойдет в моем случае», — приводит слова Гасли Nextgen-Auto.
Комментарии
- 26 мая 2022
-
15:59
-
15:50
-
15:02
-
13:27
-
12:44
-
12:07
-
11:01
-
09:51
-
01:05
- 25 мая 2022
-
23:46
-
22:49
-
22:01
-
20:56
-
19:49
-
18:52
-
17:29
-
16:15
-
15:52
-
14:38
-
13:49
-
12:45
-
11:23
-
10:49
-
09:37
-
01:06
-
00:19
- 24 мая 2022
-
23:25
-
22:44
-
21:34
-
20:40
-
19:14
-
18:08
-
17:42
-
16:34
-
15:53
Партнерский контент