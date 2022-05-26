Бывший владелец Формулы-1 был арестован по обвинению за незаконное ношение оружия

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун был арестован в аэропорту Виракопос, Сан-Паулу, за незаконное ношение оружия. Об этом сообщает Reuters.

Оружие было обнаружено, когда его сумка проходила через контроль, когда он готовился сесть на частный рейс в Швейцарию. Сообщается, что у бывшего владельца «Королевских гонок» был обнаружен пистолет.



Признав, что пистолет принадлежит ему, 91-летний гражданин заявил, что не знал о его нахождении в багаже. Экклстоун заплатил залог, и ему было разрешено завершить свое путешествие в Швейцарию.

Ранее Экклстоун высказался о расширении чемпионата за счёт увеличения числа Гран-при в США. В 2023 году в этой стране состоится сразу три гонки.