Команда MotoGP «Априлия» продлила контракты с Виньялесом и Эспаргаро

Испанские гонщики команды «Априлия» Алекс Эспаргаро и Маверик Виньялес продлили контракт с командой до конца сезона-2024, сообщает официальный сайт серии.
«Это подтверждение было просто необходимо. Мы много работали и выросли вместе. В 2021 году можно было видеть наш прогресс, а теперь мы стабильно сражаемся с лучшими в мире. Я горд тем, что продолжу работать с «Априлией». Мы можем прогрессировать и дальше, и мне хочется продемонстрировать это на трассе», — прокомментировал продление контракта Алекс Эспаргаро.
«Я очень рад продолжить работу с командой. Теперь наши горизонты расширяются, и мы сможем работать непрерывно для достижения амбициозных целей. Я верю в этот проект и счастлив быть его частью. Здесь фантастическая обстановка, а подтверждение контракта даст мне спокойствие, чтобы продолжить прогрессировать в том ключе, в котором мы с командой заслуживаем», — подчеркнул Маверик Виньялес.
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