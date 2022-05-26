Кими Райкконен выступит на этапе NASCAR в Уоткинс-Глене

Чемпион Формулы-1 2007 года, финский гонщик Кими Райкконен возвращается в автоспорт, сообщает The Athletic. Райкконен выступит на этапе чемпионата NASCAR Cup Series в составе команды Trackhouse Racing в Уоткинс-Глене, который состоится 21 августа.



Райкконен будет пилотировать машину под номером 91.



Накануне команда объявила о создании так называемого «Проекта 91», направленного на участие в NASCAR пилотов, известных на международном уровне.



Ожидается, что Trackhouse Racing выставит машину под номером 91 как минимум на одном из этапов чемпионата в сезоне-2022, а в дальнейшем этот проект будет работать на постоянной основе.



Напомним, Райкконен завершил карьеру в Формуле-1 по окончании сезона-2021.