Зайдль: нужно корректировать потолок бюджета с учётом инфляции

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль высказался о проблемах, вызванных потолком бюджетов Формулы-1.



«Безо всяких сомнений, лимит бюджетов — это то, что нужно Формуле-1. Только так можно остановить постоянный рост расходов. Но в таких сложных обстоятельствах, как в последние годы, тяжело удержаться в рамках этого лимита. Нужно обсудить данный вопрос с Формулой-1 и ФИА. Нужно что-то делать.



Думаю, нам нужен механизм, позволяющий корректировать потолок бюджета с учётом инфляции. Такая концепция есть, но она вступит в силу не раньше 2024 года. Нужно снова изучить механизм и разобраться, подходит ли он нам или стоит придумать что-то получше», — приводит слова Андреаса Зайдля RaceFans.



Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выразил мнение, что большинство команд должны будут пропустить последние четыре гонки в этом сезоне из-за большого роста инфляции.

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