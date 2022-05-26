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Алонсо: в «Альпин» попросили нас с Оконом меньше бороться между собой

Алонсо: в «Альпин» попросили нас с Оконом меньше бороться между собой
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Пилот «Альпин», двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо рассказал, что руководство французской команды попросило его и напарника Эстебана Окона меньше бороться на трассе.

«Для меня и Эстебана подобная борьба колесо в колесо — вполне нормальное дело, однако руководители команды посчитали, что это перебор. Мы уважаем друг друга, но Лоран Росси и Отмар Зафнауэр сказали нам: «Слушайте, ну это чересчур. Мы понимаем, что у вас хорошие отношения, вы доверяете друг другу, но мы хотим, чтобы вы боролись меньше», — приводит слова Фернандо Алонсо PlanetF1.

После шести этапов чемпионата мира Фернандо Алонсо занимает лишь 15-ю позицию в личном зачёте, набрав четыре очка. Его напарник Эстебан Окон записал на свой счёт 30 очков.

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