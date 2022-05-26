Боттас вручил Хэмилтону картину со своим обнажённым фото

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас подарил своему бывшему напарнику, гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону картину, на которой запечатлена смелая фотография финна.



Напомним, финн сфотографировался обнажённым в момент, когда находился в одной из американских горных рек. Затем интернет-пользователи сделали немало мемов с исходной фотографией. Один из благотворительных фондов заработал € 50 тыс. благодаря его фотографии.

В общем зачёте пилотов Боттас в настоящее время занимает восьмое место, имея в активе после шести Гран-при 38 очков. Его товарищ по команде, китаец Гуаньюй Чжоу, занимает 18-ю позицию, имея на счету один заработанный балл. Возглавляет рейтинг гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 110 очков.