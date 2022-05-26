Боттас вручил Хэмилтону картину со своим обнажённым фото
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Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас подарил своему бывшему напарнику, гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону картину, на которой запечатлена смелая фотография финна.
Напомним, финн сфотографировался обнажённым в момент, когда находился в одной из американских горных рек. Затем интернет-пользователи сделали немало мемов с исходной фотографией. Один из благотворительных фондов заработал € 50 тыс. благодаря его фотографии.
В общем зачёте пилотов Боттас в настоящее время занимает восьмое место, имея в активе после шести Гран-при 38 очков. Его товарищ по команде, китаец Гуаньюй Чжоу, занимает 18-ю позицию, имея на счету один заработанный балл. Возглавляет рейтинг гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 110 очков.
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