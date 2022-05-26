Леклер заявил, что не чувствует давления из-за былых неудач в Монако
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что не чувствует дополнительного прессинга из-за былых неудач на этом автодроме.
«Честно говоря, я не чувствую давления, я просто счастлив быть здесь. Вернуться на эту удивительную трассу — это что-то особенное для меня. Я вырос здесь, на этих дорогах, которые я так хорошо знаю. Никакого дополнительного давления нет. Мне просто нужно сесть в кокпит и выполнить свою работу. Надеюсь, что в конце уикенда у нас будет хороший результат.
Я не думаю о прошлых неудачах, конечно, это была не самая удачная трасса для меня в целом, но это жизнь, так иногда бывает, это часть автоспорта. Иногда что-то может пойти не по плану. Надеюсь, в этом году всё будет наоборот», — приводит слова Леклера The Guardian.
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