Леклер заявил, что не чувствует давления из-за былых неудач в Монако

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что не чувствует дополнительного прессинга из-за былых неудач на этом автодроме.



«Честно говоря, я не чувствую давления, я просто счастлив быть здесь. Вернуться на эту удивительную трассу — это что-то особенное для меня. Я вырос здесь, на этих дорогах, которые я так хорошо знаю. Никакого дополнительного давления нет. Мне просто нужно сесть в кокпит и выполнить свою работу. Надеюсь, что в конце уикенда у нас будет хороший результат.



Я не думаю о прошлых неудачах, конечно, это была не самая удачная трасса для меня в целом, но это жизнь, так иногда бывает, это часть автоспорта. Иногда что-то может пойти не по плану. Надеюсь, в этом году всё будет наоборот», — приводит слова Леклера The Guardian.