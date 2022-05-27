Брандл: Ферстаппену надоели проблемы с надёжностью машины «Ред Булл»

Экс-пилот Формулы-1 Мартин Брандл поделился мыслями о выступлении Макса Ферстаппена на Гран-при Испании.



«Макс сравнялся по количеству побед с великим Фанхио, но его победа получилась не самой гладкой – частично из-за сбоев с DRS и вылета в гравий в четвёртом повороте. По радиообмену было ясно, что Макс очень злился из-за неработающей DRS, которая сильно сдерживала его в борьбе с впечатляющим Расселлом на «Мерседесе».



Это может сказать о двух вещах. Во-первых, команда оттачивает новый болид, доводит его до ума, но Максу надоели проблемы с надёжностью машины. Во-вторых, Макс по-прежнему легко взрывается из-за своего характера. Помните, как он совершил брейк-тест в Саудовской Аравии в прошлом году. В противном случае он извлёк бы уроки из своей борьбы за победы и первый титул.



Макс чисто и честно боролся с Расселлом в изматывающем сражении, и именно это больше подходит чемпиону. Но пока титул ещё не разыгрывается», — написал Брандл в своей колонке для Sky Sports.