Брандл: Ферстаппену надоели проблемы с надёжностью машины «Ред Булл»

Экс-пилот Формулы-1 Мартин Брандл поделился мыслями о выступлении Макса Ферстаппена на Гран-при Испании.
«Макс сравнялся по количеству побед с великим Фанхио, но его победа получилась не самой гладкой – частично из-за сбоев с DRS и вылета в гравий в четвёртом повороте. По радиообмену было ясно, что Макс очень злился из-за неработающей DRS, которая сильно сдерживала его в борьбе с впечатляющим Расселлом на «Мерседесе».
Это может сказать о двух вещах. Во-первых, команда оттачивает новый болид, доводит его до ума, но Максу надоели проблемы с надёжностью машины. Во-вторых, Макс по-прежнему легко взрывается из-за своего характера. Помните, как он совершил брейк-тест в Саудовской Аравии в прошлом году. В противном случае он извлёк бы уроки из своей борьбы за победы и первый титул.
Макс чисто и честно боролся с Расселлом в изматывающем сражении, и именно это больше подходит чемпиону. Но пока титул ещё не разыгрывается», — написал Брандл в своей колонке для Sky Sports.
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