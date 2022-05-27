Названы два кандидата на получение контракта с «Астон Мартин» в случае ухода Феттеля

Немецкий пилот «Хааса» Мик Шумахер может прийти на замену Себастьяну Феттелю из «Астон Мартин». Об этом информирует Motorsport Italia. По сведениям источника, таким образом британская команда рассчитывает использовать преимущества немецкого рынка.

Кроме того, как сообщает издание, в случае ухода Феттеля британский гоночный коллектив будет также рассматривать кандидатуру Фернандо Алонсо, представляющего «Альпин».



Ранее не раз появлялись слухи, что нынешний сезон «Королевских гонок» может стать для Феттеля последним. В общем зачёте пилотов Себастьян в настоящее время занимает 14-е место, имея в активе 4 очка. Возглавляет рейтинг пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен — 110 баллов.

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