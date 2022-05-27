Лоусон завоевал поул на этапе Формулы-2 в Монако, Пуршер — второй, Хьюз разбил машину

Британский гонщик Лиам Лоусон завоевал поул-позишен на этапе Формулы-2 в Монако. По традиции пилоты серии были разделены на две группы. Результат Лоусона оказался быстрейшим, а поэтому участники его группы займут на стартовой решётке первое, третье, пятое места и так далее.



Во второй группе лучшее время на счету Тео Пуршера, проигравшего Лоусону более трёх десятых секунды. Главным событием квалификации второй группы стала серьёзная авария Джейка Хьюза, после которой сессия была остановлена красными флагами. Сам гонщик не пострадал.

Фото: https://twitter.com/Formula2

Формула-2. Монако. Стартовая решётка.



1. Лиам Лоусон — 1:21.229.

2. Тео Пуршер — 1:21.535.

3. Аюму Иваса — 1:21.288.

4. Юри Випс — 1:21.618.

5. Фелипе Другович — 1:21.348.

6. Энцо Фиттипальди — 1:21.719.

7. Джек Дуэн — 1:21.432.

8. Джехан Дарувала — 1:21.928.

9. Маркус Армстронг — 1:21.734.

10. Джейк Хьюз — 1:22.011.

11. Деннис Хаугер — 1:21.817.

12. Рой Ниссани — 1:22.017…

14. Логан Сарджент — 1:22.072…

17. Фредерик Вести — 1:22.703.