Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация. Онлайн-трансляция
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Сегодня, 28 мая, состоится квалификация седьмого этапа сезона-2022 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Монако. Этап принимает уличная трасса в Монте-Карло. Начало квалификации запланировано на 17:00 мск.
После шести первых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 в личном зачёте лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом стал Ферстаппен, для которого этот титул стал первым в карьере. В сезоне-2022 в чемпионате мира нет ни одного представителя России.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Монако. Онлайн-трансляция квалификации
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