Ландо Норрис продолжает испытывать недомогание перед Гран-при Монако
Поделиться
Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис получил освобождение от участия в пресс-конференции ФИА по медицинским показаниям. Об этом в своих социальных сетях рассказал обозреватель Формулы-1 Альберт Фабрега.
При этом речи о неучастии Ландо в свободных практиках Гран-при Монако не идёт — Норрис должен выступить в заездах.
Напомним, британец чувствовал недомогание на Гран-при Испании. Позже он рассказал, что выступал с высокой температурой. В Барселоне Норрис показал в итоге восьмой результат.
В общем зачёте пилотов Ландо в настоящее время занимает седьмое место, имея в активе 39 очков. Возглавляет рейтинг Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл».
Шварцман показывает с горы трассу Формулы-1 в Монако:
Комментарии
- 27 мая 2022
-
15:04
-
14:53
-
14:46
-
14:20
-
14:07
-
14:01
-
13:23
-
13:04
-
12:27
-
11:54
-
10:48
-
10:18
-
09:48
-
00:58
- 26 мая 2022
-
23:58
-
22:41
-
21:57
-
20:45
-
19:57
-
17:26
-
17:14
-
16:33
-
15:59
-
15:50
-
15:02
-
13:27
-
12:44
-
12:07
-
11:01
-
09:51
-
01:05
- 25 мая 2022
-
23:46
-
22:49
-
22:01
-
20:56
Партнерский контент