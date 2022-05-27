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Ландо Норрис продолжает испытывать недомогание перед Гран-при Монако

Ландо Норрис продолжает испытывать недомогание перед Гран-при Монако
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Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис получил освобождение от участия в пресс-конференции ФИА по медицинским показаниям. Об этом в своих социальных сетях рассказал обозреватель Формулы-1 Альберт Фабрега.

При этом речи о неучастии Ландо в свободных практиках Гран-при Монако не идёт — Норрис должен выступить в заездах.

Напомним, британец чувствовал недомогание на Гран-при Испании. Позже он рассказал, что выступал с высокой температурой. В Барселоне Норрис показал в итоге восьмой результат.

В общем зачёте пилотов Ландо в настоящее время занимает седьмое место, имея в активе 39 очков. Возглавляет рейтинг Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл».

Шварцман показывает с горы трассу Формулы-1 в Монако:

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