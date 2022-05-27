Ландо Норрис продолжает испытывать недомогание перед Гран-при Монако

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис получил освобождение от участия в пресс-конференции ФИА по медицинским показаниям. Об этом в своих социальных сетях рассказал обозреватель Формулы-1 Альберт Фабрега.



При этом речи о неучастии Ландо в свободных практиках Гран-при Монако не идёт — Норрис должен выступить в заездах.



Напомним, британец чувствовал недомогание на Гран-при Испании. Позже он рассказал, что выступал с высокой температурой. В Барселоне Норрис показал в итоге восьмой результат.



В общем зачёте пилотов Ландо в настоящее время занимает седьмое место, имея в активе 39 очков. Возглавляет рейтинг Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл».

Шварцман показывает с горы трассу Формулы-1 в Монако: