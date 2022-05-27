Берни Экклстоун объяснил, как у него в багаже оказался пистолет

Экс-руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун прокомментировал историю со своим задержанием в аэропорту Сан-Пауло. В багаже 91-летнего Экклстоуна обнаружили пистолет — Берни признал, что оружие принадлежит ему, но не знал, как пистолет оказался в чемодане. После выплаты залога Экклстоун всё-таки сумел вылететь из Бразилии домой в Швейцарию.



«Меня не арестовывали. Но они хотели, чтобы я заплатил в местной валюте, так что были проблемы с поиском денег. Я покидал страну и у меня не было местных денег. Это была драма на пустом месте», — приводит слова Экклстоуна Sky Sports.



Берни рассказал, что в своё время приобрёл пистолет без патронов у одного из механиков Формулы-1, чтобы отпугивать грабителей.



«Мне сказали, что нужно что-то такое. Это может сработать, если кто-то попытается тебя ограбить. Так что я купил его у парня. Он лежал у меня дома и использовался для дурачеств, когда кто-то приходил в гости. Из него никогда бы не выстрелили, в нём никогда не было пуль, поэтому я его не регистрировал. Я не знал, что нужно это делать», — заявил Экклстоун.



Берни добавил, что пистолет лежал в кармане рубашки, и когда его вещи упаковывали перед отъездом, то не заметили оружия, что и вызвало проблемы в аэропорту.