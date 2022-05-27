Риккардо разъяснил путаницу со сроком своего контракта с «Маклареном»

Гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо заявил, что его контракт с командой всё-таки действует до конца 2023 года и рассчитан на три сезона. Недавно в одном из интервью австралиец проговорился, что планирует обсудить с командой свои планы на сезон-2023, что привело к выводу, что у Риккардо нет гарантированного соглашения.



«Это чётко, что у меня есть контракт до конца 2023 года. Меня сбил с толку коронавирус, так что я просто путаюсь в годах», — приводит слова Риккардо The Race.



Также Даниэль прокомментировал заявление босса «Макларена» Зака Брауна, что на данный момент сотрудничество разочаровывает обе стороны — и команду, и пилота.



«Это правда. Во-первых, я не воспринимаю эти комментарии как что-то личное. И никто не относится ко мне жёстче, чем я сам. Я знаю, что не хочу бороться за 10-е или 12-е место, всё ещё верю, что могу быть впереди и принадлежать к лидерам. Мы вместе упорно работаем. И команда, и я этого хотим, так что мы просто работаем. Да, мне хотелось бы сказать, что вот с нынешнего момента я поеду на полсекунды быстрее и буду потрясающе проводить каждую гонку, но пока мы всё ещё находимся в процессе», — заявил Риккардо.

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