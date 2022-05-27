Риккардо разъяснил путаницу со сроком своего контракта с «Маклареном»

Гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо заявил, что его контракт с командой всё-таки действует до конца 2023 года и рассчитан на три сезона. Недавно в одном из интервью австралиец проговорился, что планирует обсудить с командой свои планы на сезон-2023, что привело к выводу, что у Риккардо нет гарантированного соглашения.
«Это чётко, что у меня есть контракт до конца 2023 года. Меня сбил с толку коронавирус, так что я просто путаюсь в годах», — приводит слова Риккардо The Race.
Также Даниэль прокомментировал заявление босса «Макларена» Зака Брауна, что на данный момент сотрудничество разочаровывает обе стороны — и команду, и пилота.
«Это правда. Во-первых, я не воспринимаю эти комментарии как что-то личное. И никто не относится ко мне жёстче, чем я сам. Я знаю, что не хочу бороться за 10-е или 12-е место, всё ещё верю, что могу быть впереди и принадлежать к лидерам. Мы вместе упорно работаем. И команда, и я этого хотим, так что мы просто работаем. Да, мне хотелось бы сказать, что вот с нынешнего момента я поеду на полсекунды быстрее и буду потрясающе проводить каждую гонку, но пока мы всё ещё находимся в процессе», — заявил Риккардо.
- 27 мая 2022
-
15:04
-
14:53
-
14:46
-
14:20
-
14:07
-
14:01
-
13:23
-
13:04
-
12:27
-
11:54
-
10:48
-
10:18
-
09:48
-
00:58
- 26 мая 2022
-
23:58
-
22:41
-
21:57
-
20:45
-
19:57
-
17:26
-
17:14
-
16:33
-
15:59
-
15:50
-
15:02
-
13:27
-
12:44
-
12:07
-
11:01
-
09:51
-
01:05
- 25 мая 2022
-
23:46
-
22:49
-
22:01
-
20:56