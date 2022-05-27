Перес рассказал о позиции «Ред Булл» по его соперничеству с Ферстаппеном за титул Ф-1

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал, что «Ред Булл» позволит ему сражаться за титул Формулы-1 с товарищем по команде Максом Ферстаппеном и не будет использовать командные приказы исключительно в пользу Ферстаппена. Напомним, на Гран-при Испании по приказу команды Серхио пропустил вперёд Макса, однако потом не получил возможности вернуть позицию.
«В команде сейчас отличная атмосфера. Мы показали хороший командный результат, и потом мне дали понять, что у меня есть полная поддержка со стороны нашего гоночного коллектива в вопросе борьбы за победу. Очевидно, что, когда находишься в машине, обладаешь лишь ограниченной информацией, а команда в то же время может смотреть на картину под широким углом. Впоследствии стало ясно, что три пит-стопа — это правильный путь. Будем продолжать работать», — приводит слова Переса GPFans.
Путешествие Серхио Переса из Нью-Йорка в Майами на болиде Ф-1:
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