Вольф: машина «Мерседеса» практически неуправляема
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о трудностях, с которыми столкнулась команда во время первой тренировки Гран-при Монако.
«Думаю, у нас есть определённые проблемы с дорожным просветом. Проблемы, связанные с дельфинированием, наблюдаются на протяжении всего сезона. Иногда речь идет о сочетании аэродинамических свойств болида и жёсткости подвески. Сегодня речь идёт о жёсткости подвески.
Я думаю, что машина быстра, но она практически неуправляема в данной конфигурации. Мы ещё можем поработать над оптимизацией настроек болидов, пытаясь сделать её более приятной в управлении. В любом случае мы приближаемся к соперникам, узнавая о машине всё больше. Это радует», — приводит слова Тото Вольфа RaceFans.
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