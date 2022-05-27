«Я просто хотел вернуть рюкзак!» Феттель рассказал о погоне за вором в Испании

Четырёхкратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель рассказал о краже, жертвой которой он стал в Испании.
«Утром в понедельник я покидал отель и положил рюкзак в машину. После этого я вернулся к зданию отеля, а когда пришёл обратно к машине, рюкзака уже не было. Через какое-то время я понял, что в рюкзаке остались мои наушники и я могу отследить их по GPS. В итоге смог найти наушники, но не рюкзак. Не сказал бы, что была какая-то погоня. Конечно, я расстроен из-за потери своего рюкзака. Наушники же я обнаружил брошенными в цветочном горшке. Думаю, что вор знал, что по ним можно его отследить.
Я просто хотел вернуть свой рюкзак. На самом деле там не было ничего ценного. Оказалось, что мой паспорт был в другой сумке, мне повезло. Но в рюкзаке были удостоверение личности, карточка страхования, водительские права. Вещи, которые долго и нудно восстанавливать. По счастью, там не было даже денег. Там было несколько бандажей для колена. Полагаю, вряд ли грабитель остался в большом выигрыше, потому что самым ценным там были наушники, а их пришлось оставить. Но мне нравился мой рюкзак!» — приводит слова Феттеля Motorsport.
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