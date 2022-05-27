Хэмилтон: на некоторых участках я думал, что мои глаза вылетят из орбит!

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Монако.
«Сегодня возникли проблемы с тем, чтобы просто собрать круг воедино. Это совершенно другой опыт в сравнении с тем, что было раньше в Монако. Мы приезжали сюда с более лёгкими и послушными машинами, а сейчас они стали гораздо тяжелее, что сильно меняет ощущение от пилотирования. Покрытие стало новым, но это по-прежнему одна из самых ухабистых трасс чемпионата. На некоторых участках я думал, что мои глаза вылетят из орбит!
Машина сильно подпрыгивала на кочках, но это не аэродинамический момент, проблемы связаны с подвеской. Перед второй тренировкой мы поправили настройки, так что подумаем вечером, как найти лучший баланс.
Я не собрал свои лучшие сектора, но сцепление с трассой было неплохим. Думаю, у нас есть потенциал, чтобы оказаться наверху в средней группе. Не думаю, что мы сможем бороться с «Феррари» и «Ред Булл», но надеюсь, что сможем опередить остальных», — приводит слова Льюиса Хэмилтона пресс-служба команды.
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