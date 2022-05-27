Перес: мы ожидали отставания от «Феррари», но не такого большого

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Монако.



«В Монако всегда весело. Сегодня сессии получились для нас хорошими, но вот длинные попытки были непростыми из-за трафика. Я не мог последовательно проехать даже два круга.



В целом, похоже, нам немного не хватает по сравнению с „Феррари“, они выглядят сильными. Мы проанализируем данные и посмотрим, что может сделать, но сегодня они были очень быстры. Мы были немного удивлены разрывом. Мы ожидали отставания, но не такого большого, как сегодня. Это значит, что нам предстоит немало работы. Посмотрим, как в итоге всё выйдет в третьем сегменте, ведь значение имеет именно он», — приводит слова Переса пресс-служба его команды.