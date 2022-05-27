Риккардо прокомментировал серьёзную аварию во второй тренировке Гран-при Монако

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Монако и высказался о своей аварии во второй сессии свободных заездов.



«Я осознавал происходящее и делал всё, чтобы сохранить машину, но начал её терять ещё в 13-м повороте. Я мог чувствовать, что машина начинает выходить из-под моего контроля, — было немного странно. Обычно ты что-то задеваешь уже в 14-м повороте, если действуешь слишком «жадно»…



Мы действовали агрессивно с некоторыми настройками, мы попробовали, но, вероятно, переборщили в паре областей. Я сделал всё возможное, чтобы спасти машину, но не смог. Знаю, что парни её починят. Да, мы пропустили целую сессию, но я в порядке, мы будем готовы», — приводит слова Риккардо GPFans.