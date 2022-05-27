Цунода получил четвёртое предупреждение за сезон. Он в шаге от штрафа

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода получил предупреждение от стюардов Гран-при Монако, сообщает официальный сайт ФИА. Причиной предупреждения стало то, что Цунода помешал гонщику «Хааса» в десятом повороте во время тренировки.



По радио гоночный инженер японца предупредил его о приближающемся Магнуссене, однако Юки остался на гоночной траектории, из-за чего Кевину пришлось срезать шикану, чтобы избежать столкновения с соперником.



Для японского гонщика это предупреждение стало уже четвёртым за семь этапов чемпионата мира сезона-2022, причём все они «гоночные». Согласно новым правилам пилот, получивший пять предупреждений за сезон, потеряет 10 мест на старте следующей гонки. Правило работает в случае, если четыре предупреждения были получены за гоночные ситуации, так что любое следующее предупреждение японца приведёт к штрафу на стартовой решётке.