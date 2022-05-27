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Расселл рассказал, за счёт чего машины «Феррари» настолько быстры в Монако

Расселл рассказал, за счёт чего машины «Феррари» настолько быстры в Монако
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Монако.

«Относительно хороший день. Но очевидно, что мы ещё не там, где хотим быть в плане скорости. На неровностях трассы в Монако нелегко выжимать из машины максимум. Нужно оказывать машине чуть большее уважение, чем обычно. Есть такие участки, где оба твоих передних колеса чуть ли не взмывают в воздух!

Нам есть над чем поработать, чтобы посмотреть, как мы сможем сделать машину легче в управлении.

Впереди снова цветёт «Феррари»: мы видели в Имоле, как они хороши на бордюрах, и здесь это снова их сильная сторона. Нам нужно поразмыслить, что мы можем сделать завтра, чтобы по крайней мере оказаться лучшими позади «Феррари» и «Ред Булл», — приводит слова Расселла пресс-служба его команды.

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