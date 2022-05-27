Зак Браун намекнул, что «Макларен» может досрочно прекратить сотрудничество с Риккардо

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун намекнул, что у команды есть возможность досрочного расторжения контракта с австралийцем Даниэлем Риккардо.



«Я не хочу вдаваться в детали контракта, но есть механизмы, при которых мы сотрудничаем, и есть механизмы, при которых мы можем быть больше не связаны каким-либо узами. Думаю, что в Монце Даниэль наглядно показал, что он может выигрывать гонки. Нам также нужно продолжать развивать наш болид, сейчас наша машина не способна побеждать в гонках, но мы бы хотели видеть Риккардо выше на стартовой решётке.



Мы просто продолжаем смотреть, не в каждой отдельной гонке, потому что сезон долгий, но мы посмотрим, как будут развиваться события и что захочет делать дальше сам Дэн», — приводит слова Зака Брауна The Race.



Ранее Риккардо проговорился, что у него нет контракта на 2023 год, однако на следующий день опроверг эти слова.