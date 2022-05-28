Вольф рассказал, станет ли «Мерседес» просить Хэмилтона уступить место Расселлу
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, станет ли его команда использовать командную тактику, в случае если гоночный коллектив будет участвовать в чемпионской битве. У Вольфа поинтересовались о возможности отдать командный приказ как Льюису Хэмилтону, так и Джорджу Расселлу.
«Нет, 100 процентов нет. Мы позволим обоим нашим пилотам участвовать в борьбе за титул до тех пор, пока кто-либо из них математически из неё не выйдет», — приводит слова Вольфа издание The Telegraph.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 Хэмилтон в настоящее время занимает шестое место, имея в активе 46 очков. Расселл с 74 баллами находится на четвёртой позиции.
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