Ландо Норрис назвал симптомы продолжающегося у себя недомогания

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис, продолжающий испытывать недомогание, рассказал о самочувствии. По словам Ландо, у него до сих пор есть боль в горле и слабый кашель, но в целом все симптомы уже позади.



«Я почти в деле. Почти. Не уверен на сто процентов, но всё-таки мне гораздо лучше, чем на прошлой неделе. Теперь всё уже относительно хорошо. У меня всё ещё есть небольшая боль в горле, слабый кашель и некоторые другие симптомы, но в целом всё это уже в прошлом. Теперь я могу сконцентрироваться на гонках. Мы провели достойный первый день в Монако, так что я вполне доволен», — приводит слова Норриса издание PlanetF1.



В общем зачёте пилотов Формулы-1 Норрис в настоящее время занимает седьмое место, имея в активе 39 очков.

Легендарные Гран-при Монако Формулы-1: