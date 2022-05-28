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AMuS: Формула-1 намерена увеличить количество Гран-при в следующем сезоне

AMuS: Формула-1 намерена увеличить количество Гран-при в следующем сезоне
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В 2023 году Формула-1 планирует увеличить количество Гран-при до 24. При этом в планах организаторов календаря добавить в него три новых этапа. Об этом информирует Auto Motor und Sport.

По сведениям источника, из расписания «Королевских гонок» могут быть исключены этапы во Франции и Бельгии. Что касается Гран-при, которые могут быть добавлены в календарь, то ими могут стать новые этапы в Катаре, Лас-Вегасе и ЮАР.

При этом Гран-при Бельгии может остаться в календаре, но проводиться по принципу ротации. Сообщается, что этап в Спа может чередоваться с этапом в какой-либо другой стране. В частности, называется Португалия.
Возможное возвращение Гран-при Китая зависит от предпринимаемых страной мер по отношению к борьбе с коронавирусом.

Контракт с организаторами Гран-при Монако могут не продлить, если они не захотят отказаться от некоторых своих особых прав.

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