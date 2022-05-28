В Формуле-1 могут ввести потолок зарплат пилотов. «Ред Булл» и Макс Ферстаппен против

К существующему с прошлого сезона лимиту бюджетов команд Формулы-1 могут добавить потолок зарплат пилотов. Такая мера, по мнению организаторов, могла бы позволить ещё больше сократить расходы гоночных коллективов. Об этом информирует De Telgraaf.

По сведениям источника, такую идею недавно подали несколько руководителей команд Формулы-1. При этом отмечается, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, как и вся австрийская команда, выступают категорически против, что серьёзно понижает шансы на то, что такая инициатива будет воплощена.

Напомним, в настоящее время проходит Гран-при Монако Формулы-1. Сегодня, 28 мая, состоится третья свободная практика. Её начало запланировано на 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию заезда:



Формула-1. Гран-при Монако. Онлайн-трансляция третьей практики.

Легендарные Гран-при Монако Формулы-1: