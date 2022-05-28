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Перес стал лучшим по итогам третьей тренировки ГП Монако, опередив Леклера на 0,041 сек.

Перес стал лучшим по итогам третьей тренировки ГП Монако, опередив Леклера на 0,041 сек.
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На городской трассе Монте-Карло подошла к концу третья свободная практика Гран-при Монако. Лучший результат по её итогам показал гонщик команды «Ред Булл» Серхио Перес. Второе время у пилота «Феррари» Шарля Леклера. Тройку сильнейших замкнул напарник Леклера Карлос Сайнс.

Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл», показал четвёртый результат. Семикратный чемпион Формулы-1, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, был седьмым.

Формула-1. Гран-при Монако. Третья тренировка:

1. Серхио Перес («Ред Булл») – 1,12,476.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,041.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,370.
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,405.
5. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,734.
6. Ландо Норрис («Макларен») +0,750.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,899.
8. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,960.
9. Джордж Расселл («Мерседес») +1,000.
10. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,109.
11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,169.
12. Мик Шумахер («Хаас») +1,351.
13. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,362.
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,373.
15. Алекс Албон («Уильямс») +1,406.
16. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,628.
17. Эстебан Окон («Альпин») +1,784.
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,163.
19. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +2,385.
20. Николас Латифи («Уильямс») +2,434.

Формула-1 2022. Этап 7, Монте-Карло, Монако
Гран-при Монако. Свободная практика 3
28 мая 2022, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Серхио Перес
Red Bull
1:12.476
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.041
3
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+0.370
Комментарии
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