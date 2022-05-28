Ральф Шумахер назвал две команды Формулы-1, куда может перейти гонщик «Хааса» Мик

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мыслями о будущем своего племянника, пилота «Хааса» Мика Шумахера.
«Он ещё очень молод, но при этом уже имеет двухлетний опыт выступления в Формуле-1. Это чего-то да стоит. Пилот из Германии мог бы помочь «Астон Мартин», особенно если в чемпионат придёт «Ауди». Кроме того, мне кажется, что в нём заинтересованы и другие команды. У Лоуренса Стролла (владельца «Астон Мартин». — Прим. «Чемпионата») может быть план, как сделать пакет более привлекательным для «Ауди», потому что там определённо хотят видеть в составе немецкого пилота.
Слухи также крутятся и вокруг «Макларена». На самом деле сейчас много чего происходит, но всё будет ясно самое позднее в августе или сентябре», — приводит слова Ральфа GrandPX.news.
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