Леклер прокомментировал победу в квалификации Гран-при Монако

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Монако, в которой он завоевал поул.
«Это нечто особенное. Я невероятно счастлив. Уикенд был очень спокойным с самого начала, я знал, что у нас есть скорость и мне просто нужно было выполнить свою работу. Всё прошло отлично. Последний круг перед красными флагами был очень хорош. В любом случае это ничего не изменило для нас. Машина просто потрясающая, и здорово, что мы вместе с Карлосом завоевали первый ряд.
Сухие условия более предсказуемы, но, что бы ни случилось, мы конкурентоспособны, так что всё будет хорошо», — приводит слова Шарля Леклера Sky Sports.
Напомним, второе место по итогам квалификации завоевал Карлос Сайнс, третьим стал Серхио Перес, четвёртым — Макс Ферстаппен.
- 28 мая 2022
-
20:00
-
19:48
-
19:40
-
19:36
-
19:26
-
19:15
-
19:14
-
18:12
-
17:38
-
17:00
-
16:16
-
15:15
-
15:02
-
14:54
-
14:02
-
12:50
-
11:56
-
11:11
-
10:38
-
10:00
-
09:41
-
00:52
- 27 мая 2022
-
23:55
-
22:36
-
22:20
-
21:47
-
21:22
-
21:21
-
20:52
-
19:02
-
18:51
-
17:38
-
17:02
-
16:23
-
16:01