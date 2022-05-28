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Леклер прокомментировал победу в квалификации Гран-при Монако

Леклер прокомментировал победу в квалификации Гран-при Монако
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Монако, в которой он завоевал поул.

«Это нечто особенное. Я невероятно счастлив. Уикенд был очень спокойным с самого начала, я знал, что у нас есть скорость и мне просто нужно было выполнить свою работу. Всё прошло отлично. Последний круг перед красными флагами был очень хорош. В любом случае это ничего не изменило для нас. Машина просто потрясающая, и здорово, что мы вместе с Карлосом завоевали первый ряд.

Сухие условия более предсказуемы, но, что бы ни случилось, мы конкурентоспособны, так что всё будет хорошо», — приводит слова Шарля Леклера Sky Sports.

Напомним, второе место по итогам квалификации завоевал Карлос Сайнс, третьим стал Серхио Перес, четвёртым — Макс Ферстаппен.

Квалификация Ф-1 в Монако закончилась аварией топ-пилотов! А Леклер — в собственной лиге Квалификация Ф-1 в Монако закончилась аварией топ-пилотов! А Леклер — в собственной лиге
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