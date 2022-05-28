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Хорнер: не думаю, что сегодня был шанс на поул. Шарль был могуч

Хорнер: не думаю, что сегодня был шанс на поул. Шарль был могуч
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвёл итоги квалификации Гран-при Монако, где Серхио Перес и Макс Ферстаппен заняли третье и четвёртое места соответственно. Поул-позишен завоевал Шарль Леклер из «Феррари».

«Не думаю, что сегодня был шанс на поул. Шарль был могуч. Мои поздравления, потому что мы не могли поставить такое время. Вместе с тем авария была досадной, потому что оба гонщика могли бы слегка улучшить. Макс особенно шёл с улучшением, но так бывает.

Чеко был на уровне весь уикенд, и мы всё равно третий и четвёртый. В общем, бывает, ну а завтра свою роль может сыграть погода. Разочаровывает, что никто из наших пилотов не попал на первый ряд, но мы поборемся», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

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