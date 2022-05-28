Марко считает, что авария Переса стоила Ферстаппену шанса сразиться с Леклером

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что авария Серхио Переса помешала Максу Ферстаппену завершить быстрый круг, который голландец очень сильно начал.



«Это раздражает. Макс ехал на три десятые быстрее, пока не случилась авария. Наше слабое место — первый поворот — было устранено. Мы были на равных с Леклером», — приводит слова Марко GPBlog со ссылкой на ORF.

Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация:



1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.11,376.

2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,225.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,253.

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,290.

5. Ландо Норрис («Макларен») +0,473.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,736.

7. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,871.

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,184.

9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,356.

10. Эстебан Окон («Альпин») +1,671.



Не прошли в третий сегмент:



11. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.12,797.

12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1.12,909.

13. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.12,921.

14. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.12,964.

15. Мик Шумахер («Хаас») — 1.13,081.



Не прошли во второй сегмент:



16. Алекс Албон («Уильямс») — 1.13,611.

17. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.13,660.

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.13,678.

19. Николас Латифи («Уильямс») — 1.14,403.

20. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.15,606.