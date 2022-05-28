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Ферстаппен: второй год подряд красный флаг, досадно

Ферстаппен: второй год подряд красный флаг, досадно
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Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал четвёртый результат в квалификации Гран-при Монако. Ферстаппен лишился шанса прибавить в конце сессии из-за аварии Серхио Переса.

«Не повезло. В целом весь уикенд складывается для меня непросто. Последний круг был немного лучше. Так или иначе, достойный поул для Шарля и «Феррари», они были очень сильны. Да, был шанс проехать лучше, но это Монако. Второй год подряд красный флаг, досадно.

Нам ещё нужно проанализировать квалификацию, но болид «Феррари» работает очень хорошо. У меня было больше избыточной поворачиваемости, чем я хотел. Это не помогает на такой трассе, как в Монако.

Посмотрим, что будет завтра. Если пойдёт дождь, то гонка будет более хаотичной», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.

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