Ферстаппен: второй год подряд красный флаг, досадно

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал четвёртый результат в квалификации Гран-при Монако. Ферстаппен лишился шанса прибавить в конце сессии из-за аварии Серхио Переса.
«Не повезло. В целом весь уикенд складывается для меня непросто. Последний круг был немного лучше. Так или иначе, достойный поул для Шарля и «Феррари», они были очень сильны. Да, был шанс проехать лучше, но это Монако. Второй год подряд красный флаг, досадно.
Нам ещё нужно проанализировать квалификацию, но болид «Феррари» работает очень хорошо. У меня было больше избыточной поворачиваемости, чем я хотел. Это не помогает на такой трассе, как в Монако.
Посмотрим, что будет завтра. Если пойдёт дождь, то гонка будет более хаотичной», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.
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